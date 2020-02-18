بريطانيا ترفض إشرافًا أوروبيًا على "المنافسة العادلة"

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قال ديفيد فروست مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن أوروبا إن بريطانيا مستعدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي على الأسس التي يتبعها الاتحاد في التجارة مع أستراليا إذا لم يتمكن الجانبان من الوصول إلى اتفاقية على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد.

وفي محاضرة ألقاها في جامعة في بروكسل، قال فروست إن ذلك سيكون الحال إذا أصر التكتل على أن تتبع بريطانيا قواعد وتنظيمات الاتحاد الأوروبي في مقابل اتفاقية للتجارة الحرة.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير وسيبدأ الجانبان الآن التفاوض على علاقة جديدة من التجارة إلى الأمن.

وقال فروست إن بريطانيا لن تقبل إشراف الاتحاد الأوروبي على ضمانات للمنافسة العادلة في أي علاقة جديدة بين الجانبين.

وأضاف قائلا "من الجوهري لرؤيتنا أننا يجب أن يكون لدينا القدرة على وضع القوانين التي تناسبنا".

وقال أيضا إن بريطانيا لن تمدد الفترة الانتقالية الحالية التي تنتهي بنهاية هذا العام.