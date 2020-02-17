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خسائر فادحة تصيب اقتصاد الصين

17
FEBRUARY
2020
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بلغت قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من عام 2020 حوالي 143 مليار دولار، وذلك على خلفية تواصل تفشي فيروس "كورونا".  
 
أفاد بذلك الخبير الاقتصادي تشانغ جياوي، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن قطاع المطاعم والسياحة ومبيعات التجزئة من أكثر المتضررين داخل الاقتصاد الصيني جراء تفشي فيروس "كورونا"، حيث أنها لم تجن أي أرباح تقريبا هذا العام، بالمقارنة مع العام الماضي 2019، حينها بلغ دخل قطاع السياحة حوالي 500 مليار دولار، وذلك خلال عطلة رأس السنة الجديدة فقط.
 
وأضاف الخبير، أنه وفقا للتقديرات التقريبية، على المدى القصير، فإن الخسائر التي تكبدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت حوالي 1 تريليون يوان (نحو 143.1 مليار دولار)، أي ما يقارب 1% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
 
وفي سياق متصل فيما يتعلق بفيروس "كورونا"، فقد حذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أنه "من المستحيل التنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه هذا الوباء".
 
كما أشارت آخر الإحصاءات المتعلقة بالفيروس إلى ارتفاع حصيلة الوفيات لتصبح حوالي 1770 شخصا، كما بلغ عدد المصابين في سائر أنحاء الصين أكثر من 70500 شخص.
روسيا اليوم
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