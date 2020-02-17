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22 شركة سورية تستعد لدخول السوق الإماراتية

17
FEBRUARY
2020
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انطلقت الأحد في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات، فعاليات النسخة الـ25 من معرض "غولفود 2020"، بمشاركة شركات سورية.
 
وأوضح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السوري إبراهيم ميده، أنه تشارك في المعرض 22 شركة سورية متخصصة في صناعات مثل المعلبات والبن والمشروبات الساخنة وزيت الزيتون والبسكويت والحلويات والفواكه المجففة والتوابل.
 
من جهته بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي، أن المشاركة بهذه المعارض هي للاستفادة من أحدث الحلول المبتكرة والموجهة لمنتجي وموردي الأغذية.
 
ويعتبر المعرض، الذي تستمر فعالياته لغاية الـ21 من فبراير الجاري، أهم ملتقى لشركات القطاع الغذائي، ويجتذب سنويا أكثر من 100 ألف زائر، ويشارك فيه أكثر من 5000 عارض من 189 بلدا حول العالم.
 
ويعد من أضخم المعارض المختصة بالأغذية في العالم، ويشكل فرصة للشركات السورية لإيجاد شراكات مع الشركات العالمية والتعريف بالمنتجات الغذائية المصنعة محليا.
روسيا اليوم
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