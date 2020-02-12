رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يقول الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، ويحذر من فيروس كورونا

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قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء إن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، رغم أنه أشار إلى التهديد المحتمل من فيروس كورونا في الصين ومخاوف بشأن قوة الاقتصاد في الأجل الطويل.

وأبلغ باول لجنة الخدمات المصرفية بمجلس النواب الأمريكي أنه مع انحسار مخاطر مثل حالة الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واستقرار النمو العالمي ”فإننا نجد أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد جدا ويبلي بلاء حسنا“. ونمو الاقتصاد الأمريكي، الآن في عامه الحادي عشر، هو أطول نمو مسجل في الولايات المتحدة.

وقال باول ”لا يوجد سبب لعدم استمرار النمو“، مكررا رأي البنك المركزي الأمريكي بأن النطاق الحالي الذي يستهدفه لتكاليف الاقتراض القصير الأجل، والذي يتراوح من 1.50 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، ”مناسب“ للحفاظ على مسار النمو.

لكنه قال إن تفشي فيروس كورونا الجديد سيؤثر على الصين وأقرب جيرانها وشركائها التجاريين وستكون له ”في الغالب بعض الآثار على الولايات المتحدة“.

وقال ”السؤال الذي سنردده هو هل ستكون هذه آثار مستديمة قد تؤدي الى إعادة تقييم جوهرية للتوقعات“. وأضاف أن من المبكر جدا معرفة الإجابة على هذا السؤال.

ومن ناحية أخرى جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأمريكية، مشيرا إلى أسعار الفائدة السلبية وعوائد سلبية للسندات في أوروبا.

وسئل باول التعقيب على تغريدة ترامب، فقال إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يركز فقط على تحقيق أهدافه للتوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

وأضاف أنه يتوقع أن يتحرك التضخم ليقترب بشكل أكبر من مستوى اثنين في المئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي، على مدار الأشهر القليلة القادمة.