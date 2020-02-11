بالأرقام.. التجارة الإلكترونية تزدهر في السعودية

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كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، وجود 45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية في المملكة.

ولفت القصبي إلى أن التجارة الإلكترونية في المملكة نمت مؤخرا بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن هذه السوق تُرفد بأكثر من 80 مليار ريال في مجالي الخدمات والمنتجات، و45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية.

وأوضح وزير التجارة السعودي في كلمة افتتح فيها فعاليات اقتصادية نظمت في الرياض أن بلاده "تتمتع بمزيج فريد من الفرص الواعدة"، علاوة على تمتعها "بالكثير من القطاعات كالتعدين والسياحة والترفيه والرياضة وغيرها، التي أتيحت للمستثمرين وجعلت من المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي".