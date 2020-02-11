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الحكومة الكويتية تتحرك بقوة في قضية "رشى إيرباص"

11
FEBRUARY
2020
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اتخذ مجلس الوزراء الكويتي إجراءات للتحقيق في شبهات فساد حامت حول صفقات عقدتها شركة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة إيرباص.
 
ولفتت صحيفة "القبس" إلى أن قضية "رشى إيرباص"، استأثرت بجانب من نقاشات مجلس الوزراء الكويتي، واتخذ المجلس إجراءات تمثل أولها في تكليف "الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) باستكمال الإجراءات الجادة للتوصل إلى حقيقة ما أثير حول شبهة فساد متعلقة بالصفقات التي تمت مع شركة الخطوط الجوية الكويتية".
 
وكلف مجلس الوزراء الكويتي أيضا "إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية وشركة الخطوط الكويتية، والجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء كل البيانات والتدابير الهادفة لتمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من التوصل لكل الحقائق المتعلقة بالشبهات، تمهيدا لمباشرة الإجراءات القانونية في حق كل من تثبت عليه جريمة الاعتداء على المال العام".
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية رفيعة المستوى قولها إن "رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد شدد على تذليل كل العقبات التي قد تواجه التحقيقات، في القضية، بالتنسيق مع السفارات الكويتية في الخارج والدول التي يمكن أن تقدم أي دلائل".
 
وأفادت هذه المصادر كذلك بأن وزارة الداخلية الكويتية "ترصد أي أسماء قد تثبت إدانتها في البلاد ووضع منع سفر على أي متورط كي لا يغادر الكويت".
 
ورأت المصادر ذاتها أن "هذه القضية تعد أقوى اختبار للحكومة التي ستعمل على اجتيازه بنجاح بكل ما أوتيت من وسائل على 10 جبهات سياسية وقانونية ورقابية واستثمارية وأمنية وقضائية، داخلياً وخارجيا".
القبس
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