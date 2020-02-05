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واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على "السيل الشمالي-2"

5
FEBRUARY
2020
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رجحت صحيفة Handelsblatt الألمانية، أن يتبنى الكونغرس الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات ضد مشروع ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي-2".
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الدوائر الدبلوماسية في واشنطن، أن العقوبات ستستهدف المستثمرين والشركات المستقبلة للغاز، في حالة استمرار العمل على إنجاز المشروع، وأنه في حال الضرورة، قد يتم إقرار العقوبات في وقت مبكر من فبراير أو مارس.
 
ووفقا للصحيفة، سيفرض الكونغرس عقوبات جديدة، إذا حاولت روسيا مدّ الكيلومترات الأخيرة المتبقية من الأنابيب بطاقاتها الذاتية بعد انسحاب الشركات الأوروبية من المشروع خشية العقوبات.
 
ومن المقرر أن تضخ روسيا عبر هذه الأنابيب 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى ألمانيا، وهو ما يضاعف من سعة خط الإنتاج الحالي لشركة "السيل الشمالي".
 
وترى الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الشرقية، أن الخط الجديد يمثل تهديدا لطريق العبور الأوكراني القائم منذ عقود، ويمثل عائدا كبيرا لأوكرانيا، ويعطي روسيا القدرة على تجاوز أوكرانيا كممر عبور.
روسيا اليوم
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