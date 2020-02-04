متى يبدأ تطبيق خفض سعر حليب الأطفال للرضع؟

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يبدأ الثلثاء المقبل تطبيق قرار خفض سعر حليب الأطفال الرضع من الولادة حتى عمر السنة في الأسواق اللبنانية، بعدما أصدرت وزارة الصحة العامة مساء أمس جدولا يتضمن الأسعار الجديدة لأنواع الحليب المستورد ونشرته على موقعها الإلكتروني، تنفيذا للقرار 2548/1 الصادر عن وزير الصحة العامة والذي ينص على تحديد سعر الحليب لعبوة الـ 400 غرام بحدود 12000 ليرة لبنانية حدا أقصى مهما كان بلد المنشأ، ولعبوة الـ400 غرام ذات التركيبة الخاصة بحدود 13200 ليرة.

ومن المرتقب أن ينعكس هذا القرار خفضا للفاتورة الشرائية للحليب بمعدل 30 في المئة، بعدما بلغت هذه الفاتورة السنة الماضي نحو 70 مليون دولار، على أن يعتبر كل من المستورد والموزع مسؤولا عن تطبيق القرار ويكلف التفتيش الصيدلي مراقبة تنفيذه.

مستشار وزير الصحة

وأوضح مستشار وزير الصحة العامة لشؤون الدواء الدكتور رياض فضل الله أن "القرار اتخذ في كانون الأول 2019 ووقعه وزير الصحة السابق الدكتور جميل جبق، بعدما تبين أن أسعار عبوات الحليب للرضع في دول مجاورة كالأردن ودول الخليج أقل مما هي عليه في لبنان بنسبة الثلث، وبعدما تأكدت لجنة مؤلفة من خبراء ونقباء واختصاصيين أن المواد القانونية المتعلقة بتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها، تجيز تحديد سعر حليب الرضع وفرض التسعيرة في الاسواق".

وأضاف أن "التفاوت في سعر الصرف نتيجة الأزمة المالية الراهنة أدى إلى التأخر جزئيا في تطبيق القرار، ما دفع الوزارة إلى إجراء مفاوضات كثيفة مع مصرف لبنان الذي وافق المسؤولون فيه على ضم حليب الأطفال الرضع إلى لائحة المنتجات المشمولة بدعم المصرف، ما سينعكس إيجابا على العائلات اللبنانية التي لا تدخر وسيلة لتوفير الأفضل لأطفالها".