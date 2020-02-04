الكرملين: بوتين والملك سلمان يؤكدان استمرار التعاون في إطار أوبك ايجابي

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قال الكرملين في بيان يوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان أكدا استعدادهما لمواصلة التعاون في إطار مجموعة أوبك+ لضمان استقرار سوق النفط العالمية.

وأضاف الكرملين أن الزعيمين ناقشا أيضا أثناء اتصال هاتفي الوضع في أسواق النفط والغاز العالمية.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+ عقد اجتماع وزاري في الرابع عشر والخامس عشر من فبراير شباط بدلا من موعده المقرر في مارس آذار، وذلك حسبما قال مصدر بالمجموعة لرويترز.