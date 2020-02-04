بورصتا الصين تواجهان "خسائر كورونا"

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تحاول بورصتا الصين الحد من خسائرهما، الثلاثاء، بعدما بدأت جلساتهما على انخفاض واضح غداة تراجع كبير في أسواق متقلبة جدا تسودها مخاوف من وباء فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على الاقتصاد.

وفتح مؤشر بورصة شنغهاي على تراجع نسبته 2.23 بالمئة إلى 2685.27 نقطة، بينما بدأت الجلسة في بورصة شينزن بانخفاض نسبته 3.48 بالمئة إلى 1552.96 نقطة.

لكن البورصتين تمكنتا من الحد من التراجع بسرعة في الدقائق التالية وسجلتا بعد نصف ساعة من بداية الجلسة ارتفاعا طفيفا بلغ 0.58 بالمئة في شنغهاي، و1.88 بالمئة في شينزن. لكن المبادلات بقيت متقلبة إلى حد كبير.

وكانت بورصتا الصين انهارتا، الاثنين، في الجلسة الأولى بعد عطلة طويلة بدأت في 24 يناير بمناسبة عيد رأس السنة القمرية.

وأغلقت بورصة شنغهاي على انخفاض نسبته 7.72 بالمئة، بينما تراجعت بورصة شينزن 8.41 بالمئة، وسجلتا بذلك أكبر انخفاض منذ الانهيار المالي صيف 2015.

ويثير انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن، ذعر المستثمرين ويمكن أن يؤثل لفترة طويلة على الاقتصاد الصيني.