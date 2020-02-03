سوريا.. دولار التصدير بـ850 ليرة

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اجتمع حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول أمس مع ممثلين عن تجار ومصدري الخضروات والفواكه لبحث آليات دعم الصادرات، وسبل تعزيز عملية تصدير الإنتاج الزراعي.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن" بين نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أنه تم الطلب من الحاكم إعطاء ميزة للخضروات والفواكه، وقد وعد بإعطاء علاوة على السعر التفضيلي للدولار وهو 700 ليرة بنسبة 15%، بحيث يصبح سعر الصرف 805 ليرات، كما تم الاتفاق مع الحاكم على التعاون بين الطرفين بهدف تخفيض سعر الصرف.

ولفت إلى أن حاكم المصرف وعد الممثلين عن تجار ومصدري الخضر والفواكه بمساعدتهم والتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بخصوص موضوع نسبة الدعم البالغة 5%، التي لم يحصلوا عليها، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مفيدا وأكد الحضور ضرورة العمل على تخفيض سعر الصرف.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع عمليات تصدير الخضر والفواكه وطرق التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية المرخصة، وتمت أيضا مناقشة بيع قيم الصادرات على السعر التفضيلي إضافة إلى 15% حوافز تصدير تشجيعا للمصدرين.