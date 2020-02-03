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"كورونا" يضرب البورصات الصينية ويفقدها أكثر من 8% من قيمتها

3
FEBRUARY
2020
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تراجعت البورصة الصينية لأكثر من 8% اليوم الاثنين في أول تداول بعد عطلة رأس السنة، على خلفية انتشار نوع جديد من فيروس "كورونا" ، وفقا لبيانات التداول.
 
وخسرت بورصة شنغهاي الأكبر، أكثر من 8 % في تداولات، اليوم الاثنين، متأثرة بالفيروس.
 
وبحدود الساعة 09.37 بالتوقيت المحلي (1.37 بتوقيت غرينتش)، هبط مؤشر بورصة شنغهاي المركب بنسبة 8.07 ليصل إلى 2736.28 نقطة.
 
أما مؤشر بورصة شينزن المركب ثاني بورصات  الصين، فقد انخفض بنسبة 8.54 % ليصل إلى 9769.91 نقطة.
 
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة هونغ كونغ للأوراق المالية Hang Seng بنسبة 0.44% ليصل إلى 26428.05 نقطة.
 
وكانت آخر مرة يتم فيها التداول في بورصات الصين القارية في 23 يناير، قبل حلول السنة الصينية الجديدة.
 
وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في الصين ارتفع إلى 361 يوم الأحد بزيادة 57 حالة وفاة عن اليوم السابق.
 
وأقرت اللجنة الحكومية للتنمية والإصلاح في الصين، بأن تفشي الوباء يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وأعربت عن ثقتها في أن التأثير سيكون قصير الأجل، وستكون بكين قادرة على تقليل العواقب الاقتصادية.
 
 
روسيا اليوم
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