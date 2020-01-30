"قفزة جديدة" في تحويلات المصريين بالخارج

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قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 12.7 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر من العام الماضي، بقيمة 261 مليون دولار، لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 2.1مليار دولار تقريبا، خلال نفس الفترة من 2018.

وأضاف البنك المركزي المصري، في بيان صحفي، أن التحويلات ارتفعت خلال أول أربعة أشهر من السنة المالية 2019-2020 بنحو مليار دولار بمعدل سنوي 13.4 في المئة.

وبذلك تم تسجل نحو تسعة مليارات دولار، مقابل نحو ثمانية مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.