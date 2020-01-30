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إعلان تفاصيل بيع فودافون مصر.. والمقابل 2.4 مليار دولار

30
JANUARY
2020
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أبرمت شركة الاتصالات السعودية، أكبر مشغل للهاتف المحمول في المملكة، مذكرة تفاهم لشراء حصة شركة فودافون التي تبلغ 55 بالمئة في فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار وذلك في إطار سعي الشركة السعودية للنمو في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وفودافون مصر هي أكبر مُشغل للهاتف المحمول في البلاد بنحو 44 مليون مشترك وحصة 40 بالمئة من السوق.
 
وتقدر الصفقة، غير الملزمة والتي قد تكون الأكبر لشركة الاتصالات السعودية منذ أكثر من 10 سنوات، فودافون مصر بقيمة 4.4 مليار دولار، في حين كان المبلغ المعروض بشكل مبدئي 2.4 مليار دولار.
 
واتفقت الشركتان على الترتيبات ذات الصلة باستخدام علامة فودافون التجارية وغيرها من الخدمات في مصر على المدى البعيد.
 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فودافون، نيك ريد، إن بيع الحصة يتماشى مع جهود فودافون لتبسيط عملياتها من أجل التركيز على أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء.
 
وأضاف "سيؤدي ذلك لخفض صافي ديوننا وإطلاق القيمة لحملة الأسهم".
 
من جانبها، ذكرت شركة فودافون أنه من المتوقع إتمام الصفقة بحلول يونيو المقبل، فيما أشارت شركة الاتصالات السعودية إلى أن الاتفاقية غير الملزمة سارية لمدة 75 يوما اعتبارا من يوم الأربعاء (29 يناير) ويمكن تمديدها باتفاق الطرفين.
 
وستكون هذه الصفقة هي الأكبر لشركة الاتصالات السعودية منذ اشترت 35 بالمئة من شركة أوجر تليكوم مقابل 2.6 مليار دولار عام 2008.
 
وتدير المصرية للاتصالات شبكة منفصلة للهاتف المحمول تحت العلامة التجارية "وي".
 
وعند الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش ارتفعت أسهم المصرية للاتصالات 10 بالمئة إلى 11.22 جنيه مصري، بينما تراجعت أسهم مجموعة فودافون 0.6 بالمئة إلى 155.74 جنيه إسترليني.
 
وقالت المصرية للاتصالات، الأربعاء، إنها تتابع عن كثب إجراءات استحواذ الاتصالات السعودية على حصة فودافون في وحدتها المصرية "لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة للتعامل مع استثماراتها في فودافون مصر".
 
وكانت المصرية للاتصالات أعلنت، الأحد، أنه لا نية لديها للتصرف في حصتها في الوقت الحالي.
 
وقال المسؤولون التنفيذيون في فودافون مصر إن الاتصالات السعودية وفودافون ستشرعان قريبا في الإجراءات اللازمة التي قد تستمر لنحو 3 أشهر.
 
ويتعين أن تحظى الصفقة على تصديق من شركة الاتصالات السعودية وشركة فودافون وجهاز تنظيم الخدمة، وقالت الاتصالات السعودية إنه لم يشاركها أي طرف آخر في الصفقة المحتملة.
 
ومعظم أسهم الاتصالات السعودية مملوكة لصندوق صندوق الاستثمارات العامة.
 
وقال الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، ألكسندر فرومان كورتيل، إنه بعد البيع ستحصل شركته على اتفاقية تجارية تتيح التجوال التفضيلي لمجموعة فودافون وغيرها من الخدمات مثل منصة إنترنت الأشياء.
 
وأضاف أنه لن يتم إجراء تغييرات على الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة البالغ عددهم 7800 موظف.
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