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أسهم اليابان ترتفع بعد عمليات بيع استمرت يومين مع استمرار مخاوف فيروس كورونا

29
JANUARY
2020
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عاودت الأسهم اليابانية الارتفاع على نحو متواضع يوم الأربعاء، لتعوض بشكل جزئي خسائر ثقيلة تكبدتها على مدى الجلستين السابقتين، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بفعل فيروس كورونا الذي ينتشر سريعا من الصين.
 
وصعد المؤشر نيكي 0.71 بالمئة إلى 23379.40 نقطة، بينما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 بالمئة إلى 1699.95 نقطة.
 
ويصف المتعاملون الارتفاع بأنه انتعاش يرجع لأسباب فنية فقط، مشيرين إلى استمرار المخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره الواسع النطاق على الاقتصاد والسوق.
 
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس المرتبط بالصين بشكل حاد إلى 132 يوم الأربعاء مع إصابة نحو 1500 حالة جديدة، مما يراكم الضغوط على بكين للسيطرة على الفيروس في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض يدرس تعليق كافة الرحلات إلى الصين.
 
وارتفعت أسهم شركات الشحن البحري 2.7 بالمئة لتتصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.
 
وقفز سهم نيبون يوسن 3.2 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكي اليابانية أن أكبر شركة شحن بحري في اليابان من المرجح أن تسجل أرباحا متكررة بقيمة 20 مليار ين (182 مليون دولار) في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، وهو أعلى رقم ربع سنوي في ثلاث سنوات.
 
ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها للفترة بين أبريل نيسان وديسمبر كانون الأول يوم الجمعة.
Reuters
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