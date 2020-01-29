روسيا تحافظ على مركزها كثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم

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شهدت سوق الأسلحة العالمية في 2019 ارتفاعا ملحوظا، بلغ 92 مليار دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ سنوات، وفقا لما نشره مركز تحليل التجارة العالمية للأسلحة.

وعزا المركز هذا الارتفاع للعقود الضخمة، التي أبرمتها واشنطن مع دول في الشرق الأوسط، وخاصة مع السعودية، مشيرا إلى أن إجمالي صادرات الأسلحة العالمية بلغ خلال السنوات الأربع الماضية 341.925 مليار دولار.

وبحسب تصنيف المركز حافظت روسيا العام الماضي على مركزها كثاني أكبر مصدر للأسلحة والمعدات العسكرية، حيث قامت بتصدير منتجات عسكرية في 2019 بقيمة 14.144 مليار دولار، ما يشكل 15.4% من الإمدادات العالمية.

فيما حافظت الولايات المتحدة على مركزها كأكبر مصدر للأسلحة بمبيعات بلغت العام الماضي 38.775 مليار دولار، ما يشكل نحو 42.12% من سوق الأسلحة العالمية.