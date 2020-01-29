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وسائل إعلام ألمانية تتحدث عن "طفرة زراعية" في روسيا

29
JANUARY
2020
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أشادت صحيفة "دير تاغيسبيغيل" الألمانية بالقطاع الزراعي في روسيا، وقالت إن هذا القطاع الحيوي شهد خلال الأعوام الماضية "ازدهارا غير مسبوق".
 
وتحدثت الصحيفة عن الأسباب التي ساهمت في تحقيق هذه القفزة، وذكرت أن الدعم الحكومي والحظر الغذائي الذي فرضته موسكو على استيراد منتجات زراعية وغذائية من أوروبا ساهما في تحقيق نهضة في القطاع الزراعي الروسي.
 
وكدليل على ذلك نقلت الصحيفة عن، ليندا جويتز، من معهد ليبنيز الألماني، أن روسيا خلال الأعوام الماضية حققت اكتفاء ذاتيا في مجالي الدواجن واللحوم، بعدما كانت تستورد هذه المنتجات من الخارج.
 
وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن روسيا قامت في السنوات الأخيرة بتطوير إنتاج الحبوب، حيث أصبحت روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، بعدما كانت تستورده في بداية الألفية الثالثة.
 
ورغم إشادة "دير تاغيسبيغيل" بالإنجاز الزراعي الروسي، إلا أنها قالت إنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله للحفاظ على القدرة التنافسية للزراعة الروسية، ولا سيما في مجال إمدادات اللحوم، بالإضافية لصناعة الألبان.
روسيا اليوم
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