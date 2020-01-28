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الحكومة المصرية تعلن اتخاذ إجراء لأول مرة في تاريخ البلاد

28
JANUARY
2020
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أعلنت الحكومة المصرية البدء بدمج منظومتي الخبز البلدي والبطاقات التموينية، لأول مرة في تاريخ مصر، وفقا "للبنك الدولي".
 
وأشارت الحكومة المصرية إلى أن "قطاع التموين في مصر تمكن في عام 2019 من زيادة دعم السلع التموينية وتطوير منظومة الخبز، وميكنة المكاتب التموينية، بالإضافة إلى تطوير المجمعات الاستهلاكية والتوسع في إنشائها وتنفيذ المناطق التجارية واللوجستية".
 
ونوهت الحكومة المصرية في بيان لها، اليوم الاثنين، بأن "السعة التخزينية للصوامع ارتفعت بنسبة 5.9%، لتصل إلى 3.6 مليون طن عام 2019، مقارنة بـ 3.4 مليون طن عام 2018، بالإضافة إلى أن هناك 5 صوامع أخرى جاهزة للافتتاح بسعة تخزينية 330 ألف طن".
 
أما فيما يتعلق بتوافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، فقد أوضحت الحكومة المصرية أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر يكفي لمدة 6 أشهر، وكذلك هناك مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، فضلا عن أن المخزون الاستراتيجي للزيت يكفي لمدة 4 أشهر، هذا إلى جانب توافر مخزون استراتيجي من الأزر يكفي لمدة 3 أشهر.
روسيا اليوم
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