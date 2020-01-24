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الداخلية السورية: رصد صفحة على "فيسبوك" تنشر أخبارا ملفقة حول الليرة

24
JANUARY
2020
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أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنها رصدت صفحة على موقع "فيسبوك" تنشر أخبارا ملفقة عن أسعار صرف الليرة.
 
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الخميس، إن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي رصدت صفحة على موقع "فيسبوك" تسمى "سوق دمشق المركزي" تقوم "بنشر أخبار ملفقة عن أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية".
 
وأضاف البيان أن الفرع تمكن، "من خلال المتابعة الفنية"، من "كشف من يقف وراء هذه الصفحة، حيث تبين أنها تدار من خارج القطر من قبل المدعو محمد عامر أيوبي بن محمود".
 
وتابعت الداخلية السورية: "وبتدقيق وضعه تبين أنه مغادر خارج القطر منذ عام 2015، ومن أصحاب السوابق بجرم السرقة، وتوجد بحقه سابقتان بهذا الجرم، الأولى لدى فرع الأمن الجنائي بدمشق والثانية لدى المحكمة العسكرية الثانية بدمشق".
 
وذكرت الوزارة أنه تم "اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق المذكور أصولا"، فيما أهابت الداخلية السورية بالمواطنين "عدم الانسياق وراء الأخبار الملفقة التي تروجها هذه الصفحة وغيرها من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف من وراءها إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والتلاعب بسعر صرف الليرة السورية، أو إعادة نشرها حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية".
روسيا اليوم
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