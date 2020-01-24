السعودية تطرح مناقصة حبوب ضخمة

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قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الخميس إنها طرحت مناقصة عالمية لشراء نحو 900 ألف طن من علف الشعير.

وذكرت المؤسسة أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو الرابع والعشرون من يناير. وتطلب المناقصة الشعير من موردين عالميين للتسليم في السعودية خلال مارس وأبريل.

وقال أحمد الفارس، محافظ المؤسسة في بيان: "هذه المناقصة تعد الأولى لهذا العام...الكمية موزعة على عدد 15 باخرة بواقع 11 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 660 ألف طن، و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 240 ألف طن".

وفي أحدث مناقصة لشراء علف الشعير في 18 نوفمبر 2019، اشترت المؤسسة 1.02 مليون طن بمتوسط سعر 216.62 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن.

وكانت المناشئ المعروضة في مناقصة نوفمبر من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وأمريكا الشمالية (باستثناء كندا) وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأسود وكان للبائع حق اختيار بلد المنشأ.