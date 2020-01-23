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أكبر احتياطيات الذهب العالمية ولبنان في المرتبة الثانية عربيا

23
JANUARY
2020
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نشر مجلس الذهب العالمي تصنيفه لدول العالم من حيث احتياطيات الذهب لشهر يناير الجاري، وحافظت الولايات المتحدة على مركزها كأكبر حائز للأصفر الرنان في العالم.
 
ووفقا لبيانات المجلس فإن احتياطيات الولايات المتحدة بلغت الشهر الماضي 8133.5 طن من المعدن النفيس، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية باحتياطيات بلغت 3366.5 طن، ومن ثم إيطاليا بـ2451.8 طن، ففرنسا في المرتبة الرابعة باحتياطيات 2436 طن.
 
في حين جاءت روسيا في المرتبة الخامسة باحتياطيات ذهبية وصلت إلى 2261.5 طن، وبزيادة في يناير بلغت 9.4 طن عن مستوى ديسمبر الماضي، أما الصين فقد حلت بالمرتبة السادسة باحتياطيات 1948.3 طن.
 
عربيا حافظت السعودية على ترتيبها في يناير 2020، إذ حلت الأولى باحتياطيات بلغت 323.1 طن، وجاءت في المرتبة الـ18 عالميا.
 
يلي السعودية في المرتبة الثانية، لبنان، ووصلت احتياطيات هذا البلد، الذي يواجه الآن أزمة اقتصادية، نحو 286.8 طن، ومن ثم الجزائر باحتياطيات عند 173.6 طن، فليبيا 116.6 طن، فالعراق 96.3 طن، ومن بعده مصر 79 طنا.
روسيا اليوم
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