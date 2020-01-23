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النفط يهبط مع توقعات بتخمة المعروض وفيروس الصين

23
JANUARY
2020
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تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة حيث ألقت توقعات وكالة الطاقة الدولية لتخمة معروض بالسوق ومخاوف الطلب وسط تفشي فيروس في الصين بظلالها على أسعار الخام.  
 
وختم خام برنت الجلسة منخفضا 1.38 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 63.21 دولار للبرميل في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 1.64 دولار أو 2.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.74 دولار.
 
وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع تخمة قدرها مليون برميل يوميا بالسوق في النصف الأول من العام الحالي.
 
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، "أسعار النفط تظل ثقيلة بفعل المخاوف من تخمة المعروض".
 
وأضاف "الفيروس التاجي في الصين من المرجح أن يفضي إلى قيود على السفر قد تضر في نهاية الأمر بالطلب على الخام خلال ذروة موسم الرحلات في الصين."
 
تركز الأسواق على ظهور فيروس تاجي جديد في الصين قبيل عطلات السنة القمرية الجديدة مطلع الأسبوع القادم واحتمال تأثير الوباء على النمو الاقتصادي العالمي.
 
وارتفعت حالات الوفاة بسبب الفيروس الجديد إلى 17 مع تأكد أكثر من 540 حالة إصابة، بعضها في مناطق بعيدة كالولايات المتحدة.
 
وقال غولدمان ساكس إنه إذا حدث تطور درامي على صعيد الفيروس بما يؤثر على السفر والنمو، فإن الطلب على النفط قد ينخفض 260 ألف برميل يوميا.
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