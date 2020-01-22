IPT تطلب عمال لبنانيين لمحطاتها

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نظراّ للظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها الوطن، تتوجه اي بي تي بمبادرة مسؤولة وغير مسبوقة الى توظيف لبنانيين في المحطات التي تديرها مباشرة وتحديدا" اليد العاملة التي عادة يتولاها العمال من الجنسيات الأجنبية من تعبئة البنزين وغسيل السيارات وغيار الزيت، وخدمات أخرى. تسعى أي بي تي من خلال هذه الخطوة لمواجهة الانعكاسات الخطيرة للوضع الاجتماعي والمعيشي الراهن وما تخلّفه من زيادة كبيرة في معدلات البطالة وانعدام فرص العمل التي تطال نسبة كبيرة من العمال والموظفين اللبنانيين. .

أي بي تي تستقبل طلبات التوظيف على موقعها الالكتروني iptgroup.com.lb

للاستفسار الاتصال على الرقم 624111-09