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انطلاق منتدى"دافوس" بحضور 3000 مشارك والأنظار نحو ترامب

21
JANUARY
2020
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انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة دافوس بسويسرا فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة 3000 شخص من القادة والمسؤولين التنفيذيين من نحو 117 بلدا.
 
وتستمر أعمال المنتدى حتى يوم الجمعة المقبل، ويحتفل "دافوس" هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيسه، ومن المواضيع الرئيسية التي سيبحثها المشاركون كيفية مواجهة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي دون إحداث تأثيرات سلبية على البيئة.
 
وسيمثل الوفد الروسي هذا العام وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين، ويضم مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف.
 
ومن بين المشاركين في القمة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
 
كما سيشارك في القمة رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز، ونظيره الباكستاني عمران خان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وغيرهم من القادة ورؤساء الدول والسياسيين.
 
وستتحول أنظار المشاركين إلى الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء، وخاصة بعد توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق المرحلة 1، الذي وضع حدا للحرب التجارية المندلعة بين أقوى اقتصادين في العالم منذ سنتين.
 
ومنتدى "دافوس"، مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير بمدينة دافوس السويسرية، ويجمع نخبة من رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.
 
ويدفع أقطاب الاقتصاد ما بين 55 و550 ألف يورو ليكونوا أعضاء أو شركاء للمنتدى، ما يمنحهم الحق في الحضور إلى دافوس، ما لم يتلقون دعوة خاصة من المنظمين.
Reuters
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