"كورنا" الجديد يصيب بورصات عالمية وأسهم شركات تقفز بفضل الفيروس

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تراجعت بورصات عالمية اليوم الثلاثاء مع سيطرة الخوف على المستثمرين من تفشي فيروس تاجي جديد في الصين، مما قد يعطل التحسن الاقتصادي في أعقاب اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين.

وتضررت أسهم شركات الطيران والسفر جراء القلق من انتشار العدوى على نطاق أوسع، بينما هرع المستثمرون إلى الشراء في أسهم مصنعي الأقنعة والملابس الواقية، بل وحتى كاميرات الأشعة تحت الحمراء المستخدمة في فحص المسافرين بالمطارات والمواقع الحساسة الأخرى.

وفي الصين، هبط مؤشر "شنغهاي" بنسبة 1.41% إلى 3052.14 نقطة، كذلك تراجعت المؤشرات في أوروبا، حيث انحفض مؤشر "فاينانشال تايمز 100" بنسبة 1%، كذلك تراجع المؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.8%.

وكانت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة، التي لها علاقات اقتصادية وطيدة مع الصين، بما في ذلك LVMH وKering وBurberry، من بين أكبر الشركات المتراجعة.

وفي اليابان، هبط المؤشر "نيكي" القياسي بنسبة 0.91% إلى 23864.56 نقطة، لينزل عن ذروة 15 شهرا المسجلة أمس الاثنين، في حين فقد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.53% مسجلا 1734.97 نقطة.

وقال كبير المحللين في "أوكاسان" لإدارة الأصول، تاتسوشي ماينو: "اعتقدنا أن الاقتصاد العالمي سيتعافى هذا العام بعد تباطؤ العام الماضي. لكن إذا انتشر المرض في شتى أنحاء الصين، وتأثر الاقتصاد، فقد نضطر للنظر في تغيير ذلك التصور".

وقالت سلطات الصحة الصينية إن فيروس "كورونا" قادر على الانتقال من شخص لآخر. وأكدت ثلاث دول أخرى، وهي اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند، حالات إصابة بالفعل.

وكانت شركات الطيران هي الأسوأ أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين، حيث تراجع مؤشرها 2.5% بفعل المخاوف من تضرر الطلب على السفر جراء الفيروس.

في المقابل، ارتفعت أسهم أخرى مستفيدة من مخاوف تفشي الفيروس. فقد قفز سهم "أزيرث" للملابس الواقية بنسبة 16.2% إلى الحد الأقصى اليومي، في حين صعد سهم "إيرتك اليابان"، المصنعة لمنتجات تنقية الهواء، بنسبة 8%.

فيما زاد سهم "شيكيبو"، المنتجة لأقنعة الوقاية من الفيروسات، بنسبة 10.8%، وقفزت أسهم "نيبون أفيونيكس"، لكاميرات الأشعة تحت الحمراء، بنسبة 17.1%.