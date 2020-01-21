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بريطانيا تستثمر 400 مليون دولار في إفريقيا

21
JANUARY
2020
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قالت وكالة تمويل التنمية المملوكة للحكومة البريطانية (سي دي سي غروب) إنها وقعت اتفاقات استثمارية في إفريقيا بقيمة 400 مليون دولار، في إطار مسعى أوسع لبريطانيا لتطوير روابط تجارية جديدة، بينما تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي.
 
وأعلنت سي دي سي غروب عن الاتفاقات الجديدة، الاثنين، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تعميق الروابط بين بريطانيا وأفريقيا في قمة في لندن تشارك فيها 21 دولة إفريقية.
 
وتحاول بريطانيا، وهى مستعمر سابق في إفريقيا، اقتناص فرص جديدة في التجارة العالمية بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، لكنها تواجه منافسة قوية في القارة من منافسين مثل روسيا والصين.
 
وتقول سي دي سي غروب إنها أكبر مستثمر للتنمية الثنائية في إفريقيا.
 
وقالت إن غالبية الأموال ستذهب إلى بنوك إفريقية إقليمية حتى يمكنها إقراض رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسط الحجم.
 
وتشمل الاتفاقات قرضا لتمويل التجارة بقيمة 100 مليون دولار مع بنك أبسا في جنوب إفريقيا لدعم مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في البلد الواقع في جنوب القارة، ومذكرة تفاهم لتقديم 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي، أكبر مصرف في مصر، لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ومشاريع متناهية الصغر.
 
وتشمل القائمة أيضا الاستثمار في مشاريع للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. وفي المجمل تخطط سي دي سي غروب لاتفاقات بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار في إفريقيا في العامين المقبلين.
 
وقالت سي دي سي إنها مسؤولة عن أكثر من 10 في المئة من كل رؤوس الأموال التي يجري استثمارها من خلال صناديق الاستثمار المباشر التي تركز على إفريقيا.
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