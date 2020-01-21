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بوينغ تسعى لاقتراض 10 مليارات في أعقاب أزمة ماكس

21
JANUARY
2020
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دخلت شركة بوينغ في محادثات مع بنوك بشأن اقتراض عشرة مليارات دولار أو أكثر وسط زيادة في التكاليف للشركة الأميركية لصناعة الطائرات بعد تحطم اثنتين من طائراتها 737 ماكس.
 
وأوردت محطة تلفزيون (سي إن بي سي) الأنباء أولا ، بأن نقلت عن مصادر قولها إن بوينغ قامت حتى الآن بتأمين ما لا يقل عن ستة مليارات دولار من بنوك وإنها تتحدث مع بنوك أخرى حول المزيد من المساهمات.
 
وأكد مصدر نبأ المحادثات لرويترز، لكن لم يتضح حتى الآن حجم الأموال التي ستسعى بوينغ لجمعها وهل ستمضي قدما في خطة لبيع سندات جديدة.
 
وامتنعت الشركة عن التعقيب.
 
وذكرت رويترز أن إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة من غير المرجح في الوقت الحالي أن توافق على عودة الطائرة 737 ماكس للتحليق في الجو حتى مارس، لكن ذلك قد يتأخر حتى أبريل أو لفترة أطول.
 
وأكدت بوينغ أنها أوقفت بشكل مؤقت إنتاج طائرات 737 ماكس في ولاية واشنطن في الأيام القليلة الماضية. وكانت الشركة قالت في ديسمبر إنها ستوقف الإنتاج في وقت ما هذا الشهر.
 
وقدرت بوينغ تكاليف وقف تحليق طائرات 737 ماكس بأكثر من تسعة مليارات دولار حتى الآن ومن المتوقع أن تكشف عن تكاليف إضافية كبيرة في نتائجها للربع الرابع التي ستصدر في 29 يناير.
 
ويقدر محللون أن بوينغ تخسر حوالي مليار دولار شهريا بسبب وقف تحليق طائرات 737 ماكس.
 
وأعلنت بوينغ أيضا الأسبوع الماضي عن أسوأ طلبيات سنوية في عقود، وأدنى أعداد لتسليم الطائرات في 11 عاما.
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