جنيفر أنستون وبراد بيت.. أحضان وقبلات في كواليس حفل SAG! (فيديو)

A + A -

فوشيا - ظهر النجمان العالميان، جنيفر أنيستون وبراد بيت في حفل جوائز SAG منذ ساعات، وهما يتبادلات الأحضان والقبلات في كواليس المسرح، وذلك بعد انقطاع دام لسنوات.

وبدأ الأمر عندما تسلم براد بيت، جائزة أفضل ممثل أداء متميز، عن دوره في فيلم "ذات مرة.. في هوليود" Once upon a time in Hollywood.

وقال براد بعد تسلم الجائزة: "دعنا نكون صادقين، لقد كان جزءًا صعبًا"، وأضاف ممازحا: "الرجل المنتشي، يخلع قميصه، ولا يجد زوجته بجانبه. هذا أمر كبير!".

ومن هنا تحولت الكاميرات جميعها إلى جنيفر آنستون التي ضحكت على "نكتة" براد، وصفقت له مع ابتسامة هادئة.

لكن لاحقًا وعند تكريم جنيفر أنستون، كأفضل ممثلة عن دورها بمسلسل The Morning Show، رصدت الكاميرا براد في الكواليس وهو يشاهدها بتمعن من خلال الكاميرات، إذ ينظر إليها بفخر مع ابتسامة عريضة.

وبعد دقائق معدودة، التقت جنيفر مع براد في كواليس المسرح، حيث تبادلا الأحضان والقبلات، التي بدت صادمة لمن حولهما، خاصة بعد انفصالهما بسبب "خيانة" براد كما أكدت وسائل إعلام آنذاك.

وعن لقائها ببراد قالت أنستون: هذا أمر هستيري، لا أعرف ماذا أقول".

جدير بالإشارة إلى أن براد بيت وجنيفر أنستون كانا قد تزوجا لمدة 5 سنوات منذ عام 2000 حتى عام 2005، إلا أنهما انفصلا بعد أن تعرف النجم الوسيم على الممثلة الجذابة أنجيلنا جولي خلال فيلم "مستر أند مسز سميث" Mr & Mrs Smith، حيث بدأت علاقتهما بالتطور فترك أنستون وتزوجها عام 2014.

لكن علاقتهما لم تدم طويلا إذ انفصل براد عن أنجيلنا عام 2016.

أما جنيفر وبعد سنوات من الألم، فتزوجت عام 2015 من الممثل الأمريكي جاستن ثيرو، إلا أنها انفصلت عنه وديًا في 2017 أي بعد انفصال براد بعام تقريبا.

وأمس حصل اللقاء الأول بين جنيفر وبراد أمام الكاميرات، فضجت المواقع الإخبارية بصورهما ومقاطع الفيديو، حيث أكد عدد كبير من نشطاء مواقع الاتواصل الاجتماعي أن عودة هذا الثنائي باتت قريبة للغاية.