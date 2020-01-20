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إيران تعلن عن تسهيلات للسياح العراقيين

20
JANUARY
2020
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أعلن مساعد رئيس منظمة منطقة أروند الحرة للشؤون الثقافية والاجتماعية والسياحية بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران عن تسهيل دخول السياح الأجانب خاصة العراقيين إلى مدينتي آبادان وخرمشهر.
 
وخلال اجتماع مشترك مع الملحق الاقتصادي ومساعد القنصل الإيراني في البصرة، قال مساعد رئيس المنظمة قدرت الله طميميان، إن من الإجراءات التي تم اتخاذها إزالة العقبات من أمام السياح الأجانب خاصة العراقيين لزيارة مدينتي آبادان وخرمشهر.
 
وأضاف أن السياحة الطبية والدينية وأسواق آبادان وخرمشهر تعتبر جذابة للسياح العراقيين، خاصة محافظة البصرة، وأن إزالة العقبات الراهنة يمكنها أن تلعب دورا مميزا في سياق استقطاب المزيد من السياح لهذه المنطقة.
 
وأشار هذا المسؤول إلى أنه سيتم قريبا افتتاح بنك أو مركز صرافة في منفذ شلمجة الحدودي، وسيجري من خلال هذه الخطوة حل مشكلة تبادل العملة للناشطين في القطاع السياحي والصرافين.
 
وأكد ضرورة أن يتواجد مندوب عن منظمة منطقة أروند في حدود شلمجة لحل ومعالجة مشاكل السياح العراقيين.
روسيا اليوم
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