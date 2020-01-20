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بريطانيا تغازل أفريقيا.. بأول قمة استثمارية

20
JANUARY
2020
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يجتمع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، مع 16 من القادة الأفارقة في قمة استثمارية تهدف إلى توسيع مروحة الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانيّة في بيان الأحد.
 
ويأتي انعقاد أول قمة استثمار بريطانية - أفريقية في لندن بمشاركة قادة ورجال أعمال من الدول المعنية، في أعقاب جولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أجرتها في العام 2018 رئيسة الوزراء البريطانية السابقة المحافظة، تيريزا ماي، وكانت الزيارة الأولى من نوعها لزعيم بريطاني منذ 5 سنوات.
 
وتبحث المملكة المتحدة عن شركاء تجاريين جدد، إذ إنه بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ستنتهي 47 سنة من الحياة المشتركة والتبادلات مع الاتّحاد الأوروبي.
 
وقال بيان داوننغ ستريت إن جونسون سيبلغ القادة الأفارقة والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى بأنه يريد أن يجعل بريطانيا "شريك الاستثمار المفضل لديهم".
 
ووعد بيان رئاسة الحكومة البريطانية بالإعلان عن العديد من "الاتّفاقات بقيمة مليارات الجنيهات".
 
وقال البيان: "جميع الاستثمارات ستعكس التزام رئيس الوزراء بناء علاقات دائمة مع أفريقيا، مبنيّة على قيمنا ومعاييرنا العالية"، مذكّرًا بأنّ المملكة المتحدة التزمت في السابق "مساعدة إفريقيا لتنتقل من الطاقة الأحفورية إلى الطاقات النظيفة والمتجددة والمستدامة".
 
ويحضر القمّة الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وكذلك الرئيس النيجيري محمد بخاري والغاني نانا أكوفو-أدو. ومن الجانب البريطاني، يحضر وزراء الخارجيّة دومينيك راب، التنمية ألوك شارما، التجارة ليز تروس، والمشاريع أندريا ليدسوم.
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