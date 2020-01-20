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ترامب: الاتفاق مع الصين أفضل بكثير مما توقعت

20
JANUARY
2020
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رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالاتفاق التجاري مع الصين، معتبرا أنه "أفضل بكثير" مما كان يتوقعه.
 
وقال ترامب خلال اجتماع في أوستن بتكساس، أمام اتحاد أرباب العمل المزارعين "هذا نجاح كبير لبلادنا كله".
 
وأضاف: "أعتقد أن الصين ستفعل كل ما في وسعها لإثبات أن الاتفاق الموقع يعد اتفاقا جيدا. إنه أكثر أهمية وأفضل بكثير مما كنت أتوقع الحصول عليه".
 
وأشاد ترامب بالفصل الجديد في العلاقات مع بكين والتي اعتبر أنها "الأفضل بيننا منذ سنوات عدة"، قائلا إن "الصين تحترمنا الآن"، حسبما نقلت "فرانس برس".
 
وكان ترامب وقع الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقا تجاريا يشكل على حد قوله "محطة تاريخية" تعلق الحرب التجارية غير المسبوقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
 
من جهته، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة موجهة إلى ترامب وتلاها المفاوض الصيني، أن الاتفاق سيكون مفيدا "للصين والولايات المتحدة والعالم أجمع".
 
وتعهدت الصين بشراء منتجات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي نشر نصه الكامل بصفحاته الـ94 الأربعاء.
 
وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأميركية إلى تقليص العجز التجاري الأميركي تجاه الصين، وهو من أبرز مطالب البيت الأبيض.
 
كما يتضمن الاتفاق المرحلي بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أولى المطالب الأميركية.
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