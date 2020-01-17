روسيا والسعودية تزيدان استثماراتهما في السندات الأمريكية خلافا للصين

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زادت روسيا حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية في شهر نوفمبر الماضي بواقع 794 مليون دولار، لتصل بذلك إجمالي ما تملكه من هذه السندات إلى 11.491 مليار دولار.

وبذلك تكون روسيا قد زادت ما تملكه من السندات الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، وجاء ذلك بحسبما أظهره تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية لشهر نوفمبر الماضي.

وكشف التقرير أن إجمالي حيازة الأجانب من السندات الأمريكية هبطت في الفترة المذكورة للشهر الرابع على التوالي، وبلغت 6740.3 مليار دولار، بانخفاض مقداره 40.6 مليار دولار عن شهر أكتوبر 2019.

وأظهر التقرير أيضا أن حيازة الصين من السندات الحكومية الأمريكية هبطت للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر 2019، في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأشارت البيانات إلى أن استثمارات اليابان في هذه السندات تراجعت بمقدار 7.2 مليار دولار إلى 1.161 تريليون دولار في نوفمبر الماضي، لكنها ظلت أكبر حائز غير أمريكي للدين الحكومي الأمريكي للشهر السادس على التوالي.

أما عربيا فتصدرت السعودية الدول العربية من حيث الاستثمارات في السندات الأمريكية وبلغت في نوفمبر الماضي 179.7 مليار دولار، بزيادة مقدارها 800 مليون دولار عن شهر أكتوبر الماضي.

كذلك أظهر التقرير أن الاستثمارات السعودية في هذه السندات صعدت منذ بداية العام الماضي وحتى نوفمبر من نفس العام بواقع 16.4 مليار دولار.

المصدر: وكالات