وول ستريت تغلق على مستويات قياسية مرتفعة

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قفز المؤشر ستاندرد أند بورز500 في بورصة وول ستريت فوق مستوى 3300 نقطة للمرة الأولى وسجل المؤشران الرئيسيان الآخران للأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة، بدعم من بيانات قوية لمبيعات التجزئة وأرباح إيجابية لبنك مورغان ستانلي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 267.42 نقطة، أو 0.92 بالمئة، إلى 29297.64 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 27.52 نقطة، أو 0.84 بالمئة، ليغلق عند 3316.81 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 98.44 نقطة، أو 1.06 بالمئة، إلى 9357.13 نقطة.