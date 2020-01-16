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أدنوك تستقطب 19 مليار دولار في 3 سنوات

16
JANUARY
2020
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كشف تقرير لرويترز" صدر مؤخرا، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" نجحت في استقطاب رؤوس أموال أجنبية بقيمة 19 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح التقرير أن الشركة تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية بهدوء ونجاح، بعدما تمحور العمل في أدنوك حول الإصلاح والتطوير والتحديث وجذب الاستثمارات الأجنبية.
 
وقامت أدنوك التي توفر ما يقرب من 3 في المئة من الطلب العالمي على النفط، بإبرام اتفاقية مع "بلاك روك"، أكبر مدير للصناديق في العالم ومع شركة "كي كي آر" الاستثمارية الأميركية.
 
كما قامت أدنوك ببيع حصص في جزء من البنية التحتية لأنابيب نقل النفط ومنشآت التكرير، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".
 
ويقول ديمتري مارينشنكو، المحلل لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "في الوقت الذي تسعى فيه شركات النفط الوطنية إلى تطبيق نموذج عمل شركات النفط العالمية الكبرى من خلال التوسع في عمليات المصب؛ التكرير والبتروكيماويات، والتجارة، إلا أن استراتيجيات التمويل تختلف".
 
ويقول مارينشنكو: "تتبنى أدنوك آليات تمويل متطورة لتمويل مشاريعها تشمل بيع حصص أقلية في بعض من شركات المجموعة".
 
وأضاف "تعتمد أدنوك نهجاً منفتحاً فيما يتعلق بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك من خلال إقامة شراكات استراتيجية".
 
وتقول حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في "آر. بي. سي. لأسواق رأس المال": "التحدي الكبير هو حالة عدم اليقين إزاء آفاق مستقبل النفط، والنظرة المتفحصة التي تخضع لها أعمال شركات الطاقة في كل أنحاء العالم بسبب تغيرات المناخ".
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