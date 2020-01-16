بكين تكشف نص اتفاق المرحلة الأولى التجاري مع واشنطن

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أصدرت وزارة المالية في بكين، النسخة الصينية من اتفاق المرحلة الأولى التجاري الموقع في واشنطن، الأربعاء، لتعزيز مشتريات الصينيين للمنتجات الأميركية، وتخفيف التوتر في نزاع تجاري استمر شهورا.

ووافقت الصين على شراء بضائع وخدمات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الأقل على مدار عامين.

وتشمل الواردات الإضافية أيضا منتجات من المزارع الأميركية بقيمة 32 مليار دولار، حسبما يُظهر النص الصيني الصادر الخميس، مما يتماشى مع القيم النقدية والإطار الزمني المذكور في النسخة الأميركية، حسبما ذكرت "رويترز".

وأقرت الولايات المتحدة والصين بأن المشتريات ستتم بأسعار السوق بناء على اعتبارات تجارية، وإن ظروف السوق، خاصة بالنسبة للبضائع الزراعية، قد تفرض موعد المشتريات في أي سنة محددة، حسبما أفادت نسختا نص الاتفاق.