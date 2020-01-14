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الأسهم الأوروبية تنخفض قبل اتفاق التجاري الصيني الأمريكي

14
JANUARY
2020
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نزلت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع ترقب مستثمرين توقيع هدنة تجارية أولية تنهي نزاع الرسوم الجمركية المطول بين الولايات المتحدة والصين في حين تحول الاهتمام أيضا لموسم إعلان نتائج الشركات عن الربع الأخير من العام الماضي.
 
ونزل مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بواقع 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش ليسجل تراجعا لليوم الثالث على التوالي.
 
والمرحلة واحد من اتفاق التجارة الصيني الأمريكي الذي يُوقع في واشنطن يوم الأربعاء يُعد خطوة أولى لإنهاء الحرب التجارية المدمرة والطويلة.
 
وفي مؤشر جديد على حسن النوايا، أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية وسم الصين بأنها دولة تتلاعب بالعملة بينما ذكر تقرير آخر أن الصين تعهدت بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية المصنعة خلال العامين المقبلين.
 
وسجل قطاع أسهم الكيماويات الأوروبي أسوأ اداء يوم الثلاثاء وفقد نحو 0.8 بالمئة.
Reuters
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