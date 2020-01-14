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النفط يهبط بسبب مخزونات الوقود الأميركية

14
JANUARY
2020
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تراجعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة، الاثنين، مع انحسار توترات الشرق الأوسط وتحول انتباه المستثمرين صوب طلب موسمي فاتر عقب تقرير الأسبوع الماضي، الذي أظهر زيادات ضخمة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة.
 
وفي الساعة 17:57 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 60 سنتا إلى 64.38 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 65 سنتا ليسجل 58.39 دولار للبرميل.
 
وأضعفت هوامش أرباح التكرير الأميركية في منتجات البترول أسعار النفط، لاسيما بعدما قال المحللون إنه طلب شتوي على زيت التدفئة جاء مخيبا لآمال الموردين مع انخفاض هوامش أرباح البنزين.
 
وزادت مخزونات البنزين الأميركية أكبر زيادة أسبوعية في 4 سنوات، إذ صعدت 9.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثالث من يناير، حسبما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي.
 
وارتفع إجمالي مخزونات البنزين نحو 5 بالمئة على متوسط 5 سنوات لهذه الفترة من السنة، حسبما ذكر تقرير الإدارة.
 
ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 5.3 مليون برميل على مدار الأسبوع، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 3.9 مليون برميل.
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