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ما هي أكثر الأندية الأوروبية تحقيقا للعائدات الموسم الماضي؟

14
JANUARY
2020
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حقق أكبر 20 ناديا لكرة القدم في العالم عائدات قياسية الموسم الماضي بلغت 10.6 مليار دولار، ونجح برشلونة الإسباني في إزاحة مانشستر يونايتد عن عرش أكثر الفرق تحقيقا للعوائد، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة "ديلويت".
 
وتصدر نادي برشلونة الإسباني جدول ترتيب الأندية التي حققت أرباحا في كرة القدم، في حين أن احتلت 8 أندية إنجليزية مراكز لها ضمن أكثر الأندية درا للأرباح.
 
واحتل نادي برشلونة قائمة أكثر الأندية التي حققت أرباحا في كرة القدم الموسم الماضي، بينما تراجع مانشستر يونايتد للمرة الأولى إلى المركز الثالث.
 
ففي الموسم الكروي المنصرم، حقق النادي الإسباني نموا في الإيرادات بأكثر من خمس ما كانت عليه لتصل إلى 741 مليون جنيه إسترليني (نحو 963 مليون دولار)، ليتفوق على منافسه ريال مدريد، الذي لم يتمكن إلا من جمع 667 مليون جنيه (867 مليون دولار).
 
واحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بعد أن جمع أرباحا وصلت إلى 815 مليون دولار.
 
وفي المركز الرابع بالقائمة جاء فريق بايرن ميونخ الألماني (756 مليون دولار)، ثم باريس سان جرمان الفرنسي في المركز الخامس (728 مليون دولار).
 
واحتل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، المركز السادس بعائدات بلغت نحو 699 مليون دولار، وحلّ ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا وأندية العالم، في المركز السابع (692 مليون دولار).
 
وفي المركز الثامن، حل فريق توتنهام هوتسبر، الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حصد 596 مليون دولار.
 
وذهب المركز التاسع لتشلسي (587 مليون دولار)، وحلّ يوفنتوس الإيطالي بالمركز العاشر بعد أن حقق أرباحا وصلت إلى 526 مليون دولار.
 
وتعليقا على أرباح الأندية الأوروبية، قال دان جونز، الشريك في مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت: "لا يزال النمو في صناعة كرة القدم يفوق ذلك في القطاعات الأخرى، وأكبر 20 ناديا من (دوري المال) تسير على الطريق الصحيح لتجمع أكثر من 10 مليارات دولار بشكل جماعي في عام واحد".
 
جدير بالذكر أن المراكز الـ10 الأخيرة في القائمة ذهبت لكل من أرسنال وبروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وشالكه وروما وليون وويستهام وإيفرتون ونابولي على التوالي، حسبما ذكر موقع شبكة "سكاي نيوز".
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