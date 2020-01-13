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أفضل البورصات أداء في أوروبا

13
JANUARY
2020
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في حين تميز العام الماضي بعدم اليقين السياسي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، كانت روسيا واليونان وإيطاليا من أفضل أسواق الأسهم أداء في أوروبا.
 
وقال روس مولد ، مدير الاستثمار في AJ Bell، وهي منصة استثمارية في المملكة المتحدة بمذكرة للعملاء، إن "بعض المستثمرين اعتبروا هذه الأسواق خطيرة للغاية، وغير مستقرة سياسيا، وتعتمد بشكل كبير على السلع، وضعيفة اقتصاديا للغاية، إلا أنها حققت أرباحا للمستثمرين".
 
وأضاف، أن "ذلك يوضح أن شراء ما قد يكون مربحا بشكل نادر ما هو إلا طريق لتحقيق أرباح كبيرة".
 
ووفقا للخبراء الاقتصاديين فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة اليونانية خلال 2019 بنسبة 43%، ما جعلها الأفضل أداء في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم.
 
كذلك كان العام الماضي جيدا بالنسبة لسوق الأسهم الروسية، حيث صعد مؤشرها الرئيسي MSCI خلال العام الماضي 29%.
 
وفي 2018 نما المؤشر MSCI بنسبة 0.51% فقط وسط مخاوف من تداعيات الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة لأداء ضعيف عام على مستوى العالم بالنسبة للأسهم.
روسيا اليوم
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