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تراجع صادرات ألمانيا لإيران النصف تقريبا في يناير-نوفمبر 2019 بسبب العقوبات الأمريكية

10
JANUARY
2020
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أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الألماني يوم الجمعة تراجع صادرات ألمانيا إلى إيران النصف تقريبا في الأحد عشر شهرا الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
 
وبين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني 2019، تراجعت الشحنات الألمانية إلى إيران 48.2 بالمئة إلى حوالي 1.3 مليار يورو (1.44 مليار دولار)، وفقا للأرقام. تستورد إيران من ألمانيا بالأساس الآلات والمنتجات الكيماوية والأغذية والأدوية.
 
وتراجعت واردات ألمانيا من إيران 54.7 بالمئة إلى حوالي 191 مليون يورو في الفترة ذاتها.
 
انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية في 2018 وفرضت منذ ذلك الحين عقوبات جديدة، مما خفض صادرات إيران النفطية وأضر ضررا شديدا باقتصادها. وتصاعدت التوترات بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا في وقت سابق هذا الشهر لترد إيران بعدها بضربات صاروخية.
Reuters
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