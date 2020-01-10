تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4% في سبتمبر-نوفمبر

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة تراجع معدل البطالة إلى 13.4 بالمئة في الفترة من سبتمبر أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني من 13.8 بالمئة قبل شهر، وذلك بعد أن سجل ذروته في عشر سنوات في الربع الأول من السنة.

كان معدل البطالة 11.6 بالمئة بين سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني من العام السابق. وتراجع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.7 بالمئة في سبتمبر أيلول إلى نوفمبر تشرين الثاني من 16.4 بالمئة قبل شهر، وفقا للأرقام.

وانخفضت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.6 بالمئة من 13.9 بالمئة قبل شهر.