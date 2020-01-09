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نائب رئيس الوزراء الصيني سيوقع اتفاق التجارة مع أمريكا في واشنطن الأسبوع المقبل

9
JANUARY
2020
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قالت وزارة التجارة يوم الخميس إن ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين سيوقع اتفاق ”المرحلة واحد“ في واشنطن الأسبوع القادم.
 
وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة إن ليو سيزور واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 يناير كانون الثاني.
 
وأبلغ قاو الصحفيين في مؤتمر صحفي دوري أن فريقي التفاوض من الجانبين ما زالا على اتصال وثيق بشأن ترتيبات محددة للتوقيع.
 
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في 31 ديسمبر كانون الأول إن اتفاق المرحلة واحد مع الصين سيُوقع في 15 يناير كانون الثاني في البيت الأبيض. كما قال ترامب إنه سيوقع الاتفاق مع ”ممثلين على مستوى رفيع للصين“، وإنه سيسافر في وقت لاحق إلى بكين لبدء محادثات المرحلة التالية.
 
ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق المرحلة واحد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي إلى خفض رسوم جمركية وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة بينما سيعالج بعض النزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية.
 
 
Reuters
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