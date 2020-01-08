وزير الطاقة الإماراتي: لا نتوقع عجزاً في إمدادات النفط

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قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعى، الأربعاء، إنه يأمل ألا يحدث مزيد من التصعيد فى المنطقة، ولا يتوقع نقصاً في إمدادات النفط، وذلك بعد مهاجمة إيران لقوات أميركية في العراق.

وقال المزروعى، إن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حالياً، وإن الإمارات لا تتوقع نقصاً في الإمدادات، ما لم يحدث "تصعيد كارثي" في المنطقة، وهو ما لا يتوقعه.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، الأربعاء، بعد أن هاجمت إيران قوات أميركية في العراق رداً على ضربة أميركية قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار بما يعادل 2.7% إلى 70.10 دولار للبرميل، بعد أن زادت في وقت سابق إلى 71.75 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر 2019.