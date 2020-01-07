بدء ضخ الغاز الروسي إلى اليونان ومقدونيا الشمالية عبر "السيل التركي"

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أعلن فلاديمير مالينوف رئيس شركة "بولغارترانسغاز" في حديث لإذاعة BNR، أن الغاز الروسي قد بدأ يتدفق على اليونان ومقدونيا الشمالية عبر أنابيب "السيل التركي".

في 1 يناير، بدأت عملية توريد الغاز الروسي عبر هذا الخط أيضا إلى بلغاريا بما سيسمح للجانب البلغاري بتوفير 40 مليون يورو سنويا.

وأشار مالينوف، إلى أنه مع حلول بداية العام الجاري، لم يكن يستخدم خط الأنابيب المسمى "عبر البلقان"، الذي تم استبداله بخط "السيل التركي" وأكد أنه يمكن للسلطات البلغارية أن تستخدم إمكانات خط أنابيب الغاز المذكور.

يتضمن مشروع "السيل التركي" مد خطي أنابيب لضخ الغاز الروسي إلى جنوب، وجنوب شرقي أوروبا عبر تركيا.

ففي نوفمبر، ملأت شركة "غازبروم" الروسية الأنبوبين بالغاز ومن المقرر أن يتم إطلاقهما رسميا في الـ8 من يناير.