living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمريكان ايرلاينز تتوصل لاتفاق مع بوينج بشأن تعويضات عن وقف تحليق 737 ماكس في 2019

7
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت أمريكان ايرلاينز جروب يوم الاثنين إنها توصلت إلى اتفاق سري مع شركة بوينج بشأن تعويضات عن أضرار عانتها شركة الطيران في 2019 بسبب وقف تحليق أسطولها من طائرات بوينج 737 ماكس.
 
وقالت أمريكان ايرلاينز، أكبر شركة طيران أمريكية، إن التعويضات سيتم استلامها على مدار بضع سنوات. وستستخدم الشركة أكثر من 30 مليون دولار من التعويضات لبرنامج مشاركة الموظفين في الأرباح للعام 2019 .
 
وقالت أمريكان ايرلاينز إنها لا تتوقع أن يتحقق أي تأثير مالي ملموس للاتفاق في الربع الرابع من سنتها المالية وإنها ستواصل محادثات فيما يتعلق بالتعويضات عن الأضرار المرتبطة بوقف تحليق طائرات 737 ماكس بعد 2019 .
 
وقالت بوينج إنها لا تعقب على المناقشات مع شركات الطيران.
و737 ماكس، وهى طائرة بوينج الأكثر مبيعا، موقوفة عن التحليق منذ حادثي تحطم طائرتين في خمسة أشهر أوديا بحياة 346 شخصا. وتوقف الشركة انتاجها هذا الشهر.
 
وأبرم عدد من شركات الطيران اتفاقات سرية مع بوينج في الأسابيع القليلة الماضية.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout