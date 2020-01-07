أمريكان ايرلاينز تتوصل لاتفاق مع بوينج بشأن تعويضات عن وقف تحليق 737 ماكس في 2019

A + A -

قالت أمريكان ايرلاينز جروب يوم الاثنين إنها توصلت إلى اتفاق سري مع شركة بوينج بشأن تعويضات عن أضرار عانتها شركة الطيران في 2019 بسبب وقف تحليق أسطولها من طائرات بوينج 737 ماكس.

وقالت أمريكان ايرلاينز، أكبر شركة طيران أمريكية، إن التعويضات سيتم استلامها على مدار بضع سنوات. وستستخدم الشركة أكثر من 30 مليون دولار من التعويضات لبرنامج مشاركة الموظفين في الأرباح للعام 2019 .

وقالت أمريكان ايرلاينز إنها لا تتوقع أن يتحقق أي تأثير مالي ملموس للاتفاق في الربع الرابع من سنتها المالية وإنها ستواصل محادثات فيما يتعلق بالتعويضات عن الأضرار المرتبطة بوقف تحليق طائرات 737 ماكس بعد 2019 .

وقالت بوينج إنها لا تعقب على المناقشات مع شركات الطيران.

و737 ماكس، وهى طائرة بوينج الأكثر مبيعا، موقوفة عن التحليق منذ حادثي تحطم طائرتين في خمسة أشهر أوديا بحياة 346 شخصا. وتوقف الشركة انتاجها هذا الشهر.

وأبرم عدد من شركات الطيران اتفاقات سرية مع بوينج في الأسابيع القليلة الماضية.