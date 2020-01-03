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إسرائيل واليونان وقبرص توقع اتفاقية EastMed لضخ الغاز شرقي المتوسط

3
JANUARY
2020
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وقعت اليونان وإسرائيل وقبرص اليوم الخميس في أثينا، اتفاقية مشتركة لإطلاق خط أنابيب EastMed pipeline لضخ الغاز عبر شرقي المتوسط.
 
ووقع الوثيقة عن الجانب اليوناني وزير البيئة والطاقة كوستيس هادزيداكيس، وعن الجانب الإسرائيلي وزير الطاقة يوفال شتاينيتز، والجانب القبرصي وزير التجارة والصناعة والسياحة جورجيوس لاكوتريبس.
 
وحضر حفل التوقيع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس قبرص نيكوس أناستاساديس.
 
وسيتم استكمال إجراءات إقرار الاتفاق، بعد أن توقع عليه إيطاليا، فيما لم يتم بعد تحديد تاريخ توقيع روما عليه.
 
وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الاتفاقية ستشكل خطوة رمزية لكنها مهمة، تهدف إلى تعزيز موقف اليونان وقبرص أمام تركيا، حيث شدد نتنياهو في رسالة بعثها إلى زعيمي البلدين على أن الاتفاق بين تركيا وليبيا "غير قانوني، ولذلك يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز مع اليونان وقبرص".
روسيا اليوم
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