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السعودية تبدأ تحصيل رسوم من مستخدمي مرافق المطارات في الرحلات الداخلية

3
JANUARY
2020
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بدأت الحكومة السعودية، اليوم الأربعاء، فرض رسوم على استخدام مرافق المطارات بقيمة تقدر بـ 10 ريالات على المسافرين عبر الرحلات الداخلية.
 
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أن عائد رسوم استخدام مرافق المطارات المقدر بـ 10 ريالات (2.7 دولار) على المسافرين عبر الرحلات، سيوجه إلى تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات المقدمة عبرها.
 
وأوضحت الهيئة أن هذه الرسوم من المقرر أن تخضع للمراجعة كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ فرضها، يوم 1 يناير 2020. 
 
وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي، محمد بن عبيد العتيبي، في تعميم أصدره سابقا، أن جميع الناقلات الجوية ستلتزم بتحصيل هذه الأجور من المسافرين ابتداء من 1 يناير 2020، وتسدد الناقلات الجوية هذه الأجور وفقا للتعليمات الموضحة بالفاتورة التي تصدرها المطارات بشكل دوري.
 
وذكر العتيبي أنه سيتم إعفاء فئات الرضع وأعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متنها، والطيار والمهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف من دفع أجر استخدام مرافق المطار، وكذلك أعضاء طاقم الطائرة الذين تم تسجيلهم في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران، ويحملون بطاقة تعريفية بذلك، والطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني وكذلك ركاب الترانزيت الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.
روسيا اليوم
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