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تسلا تعلن بدء تسليم الطراز 3 صيني الصنع في 7 يناير

2
JANUARY
2020
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قال ممثل عن شركة تسلا لرويترز يوم الخميس إن من المقرر أن تبدأ تسليم باكورة سياراتها السيدان من الطراز 3 صيني الصنع للجمهور في السابع من يناير كانون الثاني خلال مناسبة بمصنعها في شنغهاي.
 
مصنع شنغهاي جزء من خطط صانع السيارات الذي مقره وادي السليكون لتعزيز حضوره بأكبر سوق للسيارات في العالم وتقليص أثر حرب التجارة الأمريكية الصينية.
 
وسيكون 15 من موظفي تسلا أول من يتسلموا سياراتهم من الطراز 3 يوم الاثنين، وذلك بعد بدء العمل على أولى المركبات صينية الصنع على خط الإنتاج بالمصنع في أكتوبر تشرين الأول.
 
تأتي التسليمات بعد عام من بدء إنشاء المصنع الوحيد لتسلا خارج الولايات المتحدة. وبدأ الإنتاج في أكتوبر تشرين الأول بهدف تصنيع 250 ألف مركبة سنويا بعد إضافة الطراز واي إلى خطوط الإنتاج.
 
جرى تسعير الطراز 3 عند 355 ألفا و800 يوان (50 ألف دولار) قبل الدعم. وسبق أن قالت تسلا إنها تريد بدء التسليمات قبل بدء السنة الصينية الجديدة في 25 يناير كانون الثاني.
 
وقال وانغ هاو المدير العام لتسلا في الصين إن الشركة تعتزم تكثيف تسليمات الطراز 3 في يناير كانون الثاني.
 
وقال مسؤولون تنفيذيون في تسلا للصحفيين إن المصنع حقق هدف إنتاج ألف وحدة أسبوعيا، أي حوالي 280 سيارة يوميا، وإن مبيعات السيارة السيدان صينية الصنع ”جيدة جدا“ حتى الآن.
Reuters
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