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وفد أميركي رفيع لمنتدى دافوس.. ومشاركة ترامب "مجهولة"

2
JANUARY
2020
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أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، سيترأس مجموعة من المسؤولين الأميركيين الذي سيشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعقد في وقت لاحق هذا الشهر في دافوس بسويسرا.
 
 
وسينضم إلى منوتشين مسؤولون منهم وزير التجارة ويلبر روس ووزير العمل، يوجين سكاليا، ووزيرة النقل، إلين تشاو، والممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، والمستشاران الكبيران بالبيت الأبيض إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.
 
وسيحضر أيضا كيث كراتش وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو والطاقة والبيئة وكريستوفر ليدل نائب كبير موظفي البيت الأبيض.
 
ولا يعرف حتى الآن مدى إمكانية مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جلسات منتدى دافوس الاقتصادي السنوي.
 
ففي عام 2019 اضطر ترامب إلى إلغاء خطته لحضور التجمع السنوي لزعماء العالم والاقتصاد في العالم بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية، وحضر ترامب منتدى دافوس في 2018.
 
والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام سنويا في منتجع دافوس للتزلق على الجليد في سويسرا من المقرر أن يستمر من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين من يناير.
 
وقد تؤثر الأحداث في الكونغرس على حضور الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري منتدى دافوس.
 
ويواجه ترامب، الذي أصبح ثالث رئيس أميركي توجه له اتهامات في18 ديسمبر محاكمة بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس وذلك فور أن ترسل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي ديمقراطية الاتهامات - المسماة بنود الاتهام- إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
 
ونشب خلاف بين بيلوسي ورئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ حول كيفية سير المحاكمة وذلك بعد الاتهامات التي وجهها مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون إلى ترامب.
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