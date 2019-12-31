الأشقر شكر لكنعان مساواة القطاع السياحي بالصناعة والزراعة لجهة تعليق اجراءات التعثر في تسديد قروض المصارف

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صدر عن رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان بيار الأشقر البيان الآتي: "إثر إقرار تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثر في تسديد القروض الصناعية والزراعية ستة أشهر من تاريخ نشر الموازنة، وجه رئيس الاتحاد بيار الأشقر كتابا إلى رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب النائب ابراهيم كنعان طالب فيه بإدخال القطاع السياحي ومساواته بالصناعة والزراعة. وجاء رد النائب كنعان اليوم، مشكورا على جهوده وحسن تعاونه، بالإيجابية. نهنىء القطاع السياحي كاملا بالتجاوب لمطالبنا المحقة في إقرار تجميد وتعليق الإجراءات الناجمة عن التعثر في تسديد القروض السياحية للمصارف والضرائب والمستحقات، ستة اشهر من تاريخ نشر الموازنة".